Dimanche 18 septembre à la Ferme de Rai, vivez un retour à la ferme d'antan ! Animaux de la ferme et légumes oubliés, démonstrations de vieux métiers, promenades en calèche, voitures anciennes… Repas le midi sur réservation.

