Une journée à la campagne en famille raconte-moi l’arbre et l’arbuste Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière, jeudi 18 juillet 2024.

Une journée à la campagne en famille raconte-moi l’arbre et l’arbuste Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière Orne

découvrir et mieux connaitre les arbres, les arbustes et leurs usages dans le Perche.

présentation de 2 usages typique du Perche le plessage et la trogne,

jeu sur l’arbre reconstituer une trogne, jeu de la feuille d’arbre.

enfant à partir de 6ans.

Animation sur réservation.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18 14:30:00

fin : 2024-07-18 17:00:00

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge

Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie accueil@ecomuseeduperche.fr

