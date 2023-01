Une journée à la campagne en famille : à la découverte du vitrail Saint-Cyr-la-Rosière Saint-Cyr-la-Rosière Catégories d’Évènement: Orne

Une journée à la campagne en famille : à la découverte du vitrail Saint-Cyr-la-Rosière, 18 avril 2023

Orne Après avoir observé les vitraux de l’église du prieuré de Sainte-Gauburge, nous jouerons avec les motifs et les personnages que l’on peut voir sur les verrières de la région. Puis vous pourrez vous lancer dans la réalisation d’un vitrail (sur papier de soie) Animation sur réservation.

