2023-07-27 14:30:00 14:30:00 – 2023-07-27 17:00:00 17:00:00

Chasse aux papillons (observation, et relâche). En fonction de la météo (pluie, températures basses), l’animation pourra être annulée car les papillons ne sortiront pas. sur réservation.

Chasse aux papillons (observation, et relâche). En fonction de la météo (pluie, températures basses), l’animation pourra être annulée car les papillons ne sortiront pas. sur réservation.

enfant à partir de 3 ans accueil@ecomuseeduperche.fr +33 2 33 73 48 06 Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière

