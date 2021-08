Saint-Médard-d'Excideuil Saint-Médard-d'Excideuil Dordogne, Saint-Médard-d'Excideuil Une journée à Gandumas Saint-Médard-d’Excideuil Saint-Médard-d'Excideuil Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Médard-d'Excideuil Dordogne Saint-Médard-d'Excideuil

Une journée à Gandumas
13 août 2021, 17h30-22h00
15 EUR

Randonnée à 17h30, départ place de l'église. Animations à partir de 19h : chasse au trésor pour les enfants, balade commentée dans Gandumas et le soir repas champêtre en musique avec dégustation de la fameuse frotte à l'ail. Réservation au 06 80 99 56 41

