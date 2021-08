Une journée à Belin-Béliet, au coeur du parc naturel régional des Landes de Gascogne Centre du Graoux, 18 septembre 2021, Belin-Béliet.

Une journée à Belin-Béliet, au coeur du parc naturel régional des Landes de Gascogne

Centre du Graoux, le samedi 18 septembre à 10:00

### Matinée aventure (terra aventura) et après-midi culturel (exposition, spectacle et jeux). Le matin, rendez-vous à 10h au centre Graoux, pour découvrir notre « **Terra Aventura** », balade originale de quelques kilomètres qui permet de découvrir en jouant, des lieux insolites et des anecdotes. Le midi, **un grand banquet comme dans une Auberge espagnole**: chacun vient avec de la nourriture qui sera partagée pour un déjeuner convivial. Le déjeuner se fera soit au centre Graoux soit au parc Lapios en fonction de la météo. La journée culturelle à Belin-Beliet continue l’après-midi au parc Lapios (route de Suzon) avec l’**exposition** « Sur la route » proposée par les Amis du Musée, des **jeux** avec la Ludothèque de Belin-Béliet. En fin d’après-midi, les 4’Barets (Cie des Passagers du Vent) présenteront leur **spectacle interactif** au parc Lapios.

Matinée aventure et chasse aux trésors et après-midi culturel (exposition, spectacle et jeux).

Centre du Graoux 21 avenue du Graoux, 33830 Belin-Béliet Belin-Béliet Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00