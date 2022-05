Une journée 100% Buzet

Une journée 100% Buzet, 20 juillet 2022, . Une journée 100% Buzet

2022-07-20 10:00:00 – 2022-07-20 15:00:00 Une journée 100% Buzet :

Le matin, découvrez la cave de la coopérative des vignerons de Buzet. Tout le processus de la vigne jusqu’à la bouteille n’aura plus de secret pour vous. Ensuite, déjeunez dans le parc du Château de Buzet, cadre idéal pour déguster un pique-nique du terroir préparé par nos soins. Enfin, visitez le parc du Château où vous découvrirez l’histoire de ce site millénaire unique. Une journée 100% Buzet :

Le matin, découvrez la cave de la coopérative des vignerons de Buzet. Tout le processus de la vigne jusqu’à la bouteille n’aura plus de secret pour vous. Ensuite, déjeunez dans le parc du Château de Buzet, cadre idéal pour déguster un pique-nique du terroir préparé par nos soins. Enfin, visitez le parc du Château où vous découvrirez l’histoire de ce site millénaire unique. Une journée 100% Buzet :

Le matin, découvrez la cave de la coopérative des vignerons de Buzet. Tout le processus de la vigne jusqu’à la bouteille n’aura plus de secret pour vous. Ensuite, déjeunez dans le parc du Château de Buzet, cadre idéal pour déguster un pique-nique du terroir préparé par nos soins. Enfin, visitez le parc du Château où vous découvrirez l’histoire de ce site millénaire unique. dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville