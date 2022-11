Une irritation Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 4e Arrondissement

Une irritation Marseille 4e Arrondissement, 7 décembre 2022, Marseille 4e Arrondissement. Une irritation

106 Boulevard Françoise Duparc Hang’art Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Hang’art 106 Boulevard Françoise Duparc

2022-12-07 – 2022-12-07

Hang’art 106 Boulevard Françoise Duparc

Marseille 4e Arrondissement

Bouches-du-Rhône EUR C’est au contact de la société artistique Viennoise qu’il s’était juré de fuir il y a trente ans que Thomas Bernhard, spectateur passif d’un dîner chez les Auersberger, déclenche son intarissable monologue intérieur.



Porté par les saillies musicales du pianiste Jérôme Mathevon, notre narrateur déplie sa pensée comme un origami aux mille strates, laissant échapper ça et là, les fulgurances qui le caractérisent: haine de l’Autriche, dissection du mensonge sous toutes ses formes, urgence d’écrire – tout est affaire de survie pour ce personnage joyeusement acariâtre.



Sa soif de vérité finit par le remettre lui-même en question car au fond, n’appartient-il pas toujours à cette société artistique qu’il abhorre ?



Avec Henri Fernandez et Jérôme Mathevon au piano « Pour survivre, il faut toujours penser sérieusement des pensées qui ne sont pas prises au sérieux. »



Spectacle mis en scène par Henri Fernandez https://www.billetreduc.com/306614/evt.htm?nr=1 Hang’art 106 Boulevard Françoise Duparc Marseille 4e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 4e Arrondissement Autres Lieu Marseille 4e Arrondissement Adresse Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Hang'art 106 Boulevard Françoise Duparc Ville Marseille 4e Arrondissement lieuville Hang'art 106 Boulevard Françoise Duparc Marseille 4e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-4e-arrondissement/

Une irritation Marseille 4e Arrondissement 2022-12-07 was last modified: by Une irritation Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement 7 décembre 2022 106 Boulevard Françoise Duparc Hang'art Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône