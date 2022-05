Une invitation à l’évasion au jardin du Hameau de Lopriac Le Jardin du Hameau de Lopriac Kervignac Catégories d’évènement: Kervignac

Morbihan

Une invitation à l’évasion au jardin du Hameau de Lopriac Le Jardin du Hameau de Lopriac, 3 juin 2022, Kervignac. Une invitation à l’évasion au jardin du Hameau de Lopriac

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Le Jardin du Hameau de Lopriac

Une invitation à l’évasion, à la méditation, au repos dans un jardin naturel d’inspiration orientale. Faune et flore en harmonie de parfums, sons et couleurs. Près de 8000 végétaux différents qui se succèdent suivant la saison pour vous accompagner lors de la découverte de ce lieu enchanteur…

4€

Jardin naturel d’inspiration orientale, fruit de notre passion, reflet de nous deux ; un écrin de verdure, une évasion bucolique, un autre coin de paradis que nous avons plaisir à ouvrir et partager… Le Jardin du Hameau de Lopriac Hameau de Lopriac 56700 Kervignac Kervignac Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T13:30:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T13:30:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T13:30:00 2022-06-05T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Kervignac, Morbihan Autres Lieu Le Jardin du Hameau de Lopriac Adresse Hameau de Lopriac 56700 Kervignac Ville Kervignac lieuville Le Jardin du Hameau de Lopriac Kervignac Departement Morbihan

Le Jardin du Hameau de Lopriac Kervignac Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kervignac/

Une invitation à l’évasion au jardin du Hameau de Lopriac Le Jardin du Hameau de Lopriac 2022-06-03 was last modified: by Une invitation à l’évasion au jardin du Hameau de Lopriac Le Jardin du Hameau de Lopriac Le Jardin du Hameau de Lopriac 3 juin 2022 Kervignac Le Jardin du Hameau de Lopriac Kervignac

Kervignac Morbihan