Une interprétation théâtrale et création sonore décrit l’horreur de la première guerre mondiale Le CENTQUATRE – PARIS Paris, 19 janvier 2024, Paris.

Le dimanche 21 janvier 2024

de 17h00 à 17h45

Le samedi 20 janvier 2024

de 17h00 à 17h45

Le vendredi 19 janvier 2024

de 19h00 à 19h45

.Public adolescents adultes. payant

De 10€ à 15€

En un échange épistolaire poignant, PARTIE décrit l’horreur de la première guerre mondiale et les mécanismes idéologiques du patriotisme. La mise en scène et en sons du spectacle se font à vue et en complicité avec le public.

Louis, jeune homme issu des quartiers populaires parisiens, est mobilisé et envoyé au front, dans l’enfer absurde de la première guerre mondiale. PARTIE raconte son histoire, au fil des lettres qu’il envoie à sa mère. Sur scène, le récit prend vie sous les traits de la comédienne Justine Bachelet et par l’ingénieuse mise en sons de la bruiteuse Eléonore Mallo. Cette rencontre singulière entre interprétation théâtrale et création sonore invite le public à s’engager pour devenir acteur de l’histoire.

En donnant ainsi à voir les mécanismes du théâtre, Tamara Al Saadi dévoile les rouages des discours officiels. Que peut-on encore écouter de soi et du monde, pris dans la broyeuse idéologique d’une mythologie patriotique qui ne laisse aucune place au doute ? Basé sur un rigoureux travail de recherche historique, PARTIE s’inscrit dans le registre d’un théâtre documentaire sensible, que Tamara Al Saadi a déjà embrassé avec brio. La metteuse en scène est artiste résidente au CENTQUATRE-PARIS, où elle a déjà proposé plusieurs pièces, dont Place, primée au festival Impatience en 2018.

Les Singulier·es 2024

Le CENTQUATRE-PARIS présente la 8ème édition du Festival Les Singulier·es du 18 janvier au 25 février 2024.

Pendant un mois, le festival Les Singulier·es présente 15 propositions de personnalités artistiques associées au CENTQUATRE-PARIS. Pensé comme un concentré de projets aux identités multiples et créatives que le lieu accompagne, ce rendez-vous annuel est l’occasion de découvrir des créations à la frontière de plusieurs disciplines, croisant théâtre, danse, cirque, musique, vidéo ou documentaire. Un festival qui dévoile toute la singularité de la programmation du CENTQUATRE-PARIS !

Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris

Contact : https://www.104.fr/fiche-evenement/tamara-al-saadi-partie.html +33153355000 billetterie@104.fr https://billetterie.104.fr/selection/event/date?productId=102066494859

Christophe Raynaud De Lage