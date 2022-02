UNE INFORMATION COLLECTIVE & ENTRETIEN CONSEIL : TRAVAILLER DANS LE NUMERIQUE Pépinière Jeunesse Horizon,Salle Festive Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Faites un tour d’horizon de la filière numérique à Nantes Métropole ! Découvrez quels sont les métiers accessibles, notamment sans Bac+2. Informez vous sur le parcours candidat possible et les prochaines actualités (pré-qualification / formation). Simplon présentera ses prochaines formations (notamment le SAS Artis). Un entretien conseil sera proposé à chaque candidat sur le parcours d’accès à un métier du numérique possible. => Information collective : 08 03 2022 => Horaires : 14h00-17h00 => Lieu : Pépinière Jeunesse Horizon, Salle Festive 38 rue du Breil à Nantes (Bus n°54 – Arrêt : “Suzanne Lenglen”) => Intervenants : ATDEC de Nantes Métropole et Simplon Cette information est à destination des publics (Jeunes et adultes). Sur le formulaire, vous pourrez voir que plusieurs dates d’ informations collectives sont organisées. *Les personnes intéressées pourront cocher la case dédiée pour le 8 mars 2022 » ou autre si pas disponible à cette date.

