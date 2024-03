Une incursion au cœur du Moyen Âge Musée Marmottan Monet Paris, samedi 18 mai 2024.

Une incursion au cœur du Moyen Âge La classe, l’œuvre ! Samedi 18 mai, 19h00 Musée Marmottan Monet Entrée libre

Le musée Marmottan Monet collabore avec les élèves d’une classe de CM1 de l’école La Fontaine sur le thème du Moyen Âge dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ! ».

Lors de plusieurs séances au musée et en classe, les élèves ont pu découvrir histoires, enluminures ou encore lettrines du Moyen Âge conservées au musée Marmottan Monet. À l’occasion de la Nuit européenne des musées 2024, le public est invité à plonger au cœur des légendes du Moyen Âge et des trésors méconnus du musée en compagnie des élèves de l’école La Fontaine. Une belle soirée en perspective avec notamment un concert de chants médiévaux et la découverte d’étranges dragons et légendes médiévales.

