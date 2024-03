Une incursion au cœur du Moyen Âge Musée Marmottan Monet Paris, samedi 18 mai 2024.

Une incursion au cœur du Moyen Âge La classe, l’œuvre ! Samedi 18 mai, 17h00 Musée Marmottan Monet Entrée libre

Le musée Marmottan Monet collabore avec les élèves d’une classe de CM1 de l’Ecole La Fontaine sur le thème du Moyen Age dans le cadre du dispositif La classe l’œuvre.

Lors de plusieurs séances au musée et en classe, les élèves ont pu découvrir histoires, enluminures ou encore lettrines du Moyen Age conservées au musée Marmottan Monet. A l’occasion de la Nuit des musées 2024, le public est invité à plonger au cœur des légendes du Moyen Age et des trésors méconnus du musée en compagnie des élèves de l’Ecole La Fontaine. Une belle soirée en perspective avec notamment un concert de chants médiévaux et la découverte d’étranges dragons et légendes médiévales.

Musée Marmottan Monet 2 rue Louis Boilly Paris 75016 Quartier de la Muette Île-de-France 0144965033 https://www.marmottan.fr/ Le musée Marmottan Monet était le magnifique hôtel particulier de Paul Marmottan au décor Empire préservé. Outre ses collections haute époque (peintures, sculptures, enluminures) et Empire, il est un haut lieu de l’impressionnisme, l’écrin du premier fonds mondial d’œuvres de Claude Monet et de Berthe Morisot. Métro : Ligne 9 (La Muette ou Ranelagh) ; RER : Ligne C (Boulainvilliers) Bus : Ligne 22, Ligne 32, Ligne 52, Ligne 63, Ligne 70, Ligne P.C. 1. Parking : Vinci Park Passy (78, rue de Passy, 75016 Paris)

