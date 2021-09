Le Valtin Schlucht - Le Tétras 1139 Le Valtin, Vosges Une immersion dans l’histoire et les multiples facettes du Col de la Schlucht Schlucht – Le Tétras 1139 Le Valtin Catégories d’évènement: Le Valtin

### (Re)découvrez le Col de la Schlucht à travers 5 mini-conférences ou sous forme de visites guidées. **AU PROGRAMME :** • 14h / La Grande Guerre • 14h30 / Le Col de la Schlucht, témoin de l’évolution architecturale au XXe siècle • 15h / Un environnement naturel d’exception • 15h30 / Le développement d’un tourisme de montagne • 16h / Mythes et légendes des Hauts **Inscription et renseignement :** [[maisondelamontagne@vosges.fr](mailto:maisondelamontagne@vosges.fr)](mailto:maisondelamontagne@vosges.fr) & [Tourisme.vosges.fr](https://www.tourisme.vosges.fr/schlucht-1139-espace-de-decouverte/) _Pass sanitaire obligatoire :_ _Merci de vous présenter au point d’accueil sur l’esplanade pour présentation de votre pass sanitaire avant accès aux conférences_

Gratuit. Sur inscription.

