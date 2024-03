Une immersion dans la réalité virtuelle au musée départemental de la céramique Musée départemental de la céramique Lezoux, samedi 18 mai 2024.

Une immersion dans la réalité virtuelle au musée départemental de la céramique Pour la 20e édition de la Nuit européenne des musées, une soirée exceptionnelle vous attend. Le musée vous concocte une nuit surprenante et divertissante, placée sous le signe des jeux ! Samedi 18 mai, 19h00 Musée départemental de la céramique Activité sur inscription, à partir de 9 ans.

Pour la 20e édition de la Nuit européenne des musées, une soirée exceptionnelle vous attend. Le musée vous concocte une nuit surprenante et divertissante, placée sous le signe des jeux !

Venez vous amuser en famille et entre amis. Testez votre logique, mettez à l’épreuve votre sang-froid, faites travailler vos sens, développez votre esprit d’équipe et résolvez des énigmes… De nombreuses surprises vous attendent !

Au programme, une immersion dans la réalité virtuelle avec VIRTUAL ROOM

Munissez-vous de casques et plongez dans une autre réalité le temps d’un challenge sportif !

Activité sur inscription, à partir de 9 ans.

Musée départemental de la céramique 39 rue de la République, 63190 Lezoux, Puy de Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Installé dans une ancienne fabrique de poteries du XIXème siècle, le Musée départemental de la Céramique présente des collections issues du site archéologique de Lezoux.

©Virtual Room