Une idée géniale Pau, 13 février 2024, Pau .

Une idée géniale

2024-02-13 20:00:00 – 2024-02-13

Pau

Pyrénées-Atlantiques

39 39 EUR On a tous un sosie dans le monde. Et si vous rencontriez le vôtre ?

Depuis qu’ils ont visité un appartement pour s’installer ensemble, Arnaud a un léger doute : Marion a-t-elle eu un coup de cœur pour l’agent immobilier ? Par pur hasard, il rencontre le sosie de celui-ci et lui demande de se faire passer pour le véritable agent immobilier. Une idée géniale ! À moins que le faux agent se retrouve nez à nez avec le vrai… Et qu’un frère jumeau débarque à l’improviste. Trois sosies dans la même soirée, c’est trop pour Arnaud !

+33 5 59 80 77 50

