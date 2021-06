Lille Musée de l'Hospice Comtesse Lille, Nord Une idée… d’un trait, c’est codé ! Musée de l’Hospice Comtesse Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Une idée… d’un trait, c’est codé ! Musée de l’Hospice Comtesse, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Lille. Une idée… d’un trait, c’est codé !

Musée de l’Hospice Comtesse, le mercredi 7 juillet à 14:30

Carnet et crayons en main, le jeune visiteur tel un artiste calligraphe, découvre face aux oeuvres exposées de [Kaiwu](https://www.lille.fr/Le-Musee-de-l-Hospice-Comtesse/Actualites2/KA-IWU-art-et-design-en-Chine), l’univers poétique et magique de l’écriture chinoise. En s’inspirant des idéogrammes observés et croqués, il réinvente en atelier un langage imagé au gré de signes et de traits mêlés. Sur réservation.

5€

Dans le cadre de l’exposition » Kaiwu, art et design en Chine « , un atelier pour les 7/12 ans Musée de l’Hospice Comtesse 32, rue de la monnaie 59000 Lille Lille Vieux-Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T14:30:00 2021-07-07T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée de l'Hospice Comtesse Adresse 32, rue de la monnaie 59000 Lille Ville Lille lieuville Musée de l'Hospice Comtesse Lille