Chaque soir, petit hérisson réclame des câlins jusqu’au petit matin. Son papa est fâché et sa maman épuisée. Heureusement, les étoiles finissent par s’en mêler et tout se finit bien. Une histoire racontée avec des marionnettes et accompagnée à la guitare, suivie d’un atelier pâte à sel. _De 3 à 5 ans – Sur réservation_

Quand les histoires donnent envie d’aller plus loin… Une histoire, un atelier une nouvelle formule à tester à la médiathèque La Mosaïque à Plaisir. Médiathèque de la Mosaïque 98, avenue François-Mitterrand 78370 Plaisir Plaisir Yvelines

