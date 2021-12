Une histoire sans fin : raconter la Russie aujourd’hui Cosmopolis, 17 décembre 2021, Nantes.

Une histoire sans fin : raconter la Russie aujourd’hui

Cosmopolis, le vendredi 17 décembre à 18:30

Qu’est-ce que la Russie aujourd’hui ? Fantasmée, crainte, ou désirée, la Russie attire autant qu’elle repousse. Pourtant, peu connaissent sa réalité. Voyageur chevronné, Lukas Aubin se propose de la raconter. De Saint-Pétersbourg à Ekaterinbourg en passant par Grozny ou Volgograd, en Transsibérien, en marchroutka, ou en autostop, le jeune chercheur et journaliste-photographe ramène bon nombre de pépites dans ses bagages, dont un récit de voyage qu’il se propose de partager avec le festival « Tour de la Russie en 30 jours ». Grâce à de nombreux clichés pris par l’auteur et une quinzaine de voyages, cette conférence a pour objectif de narrer ce pays gigantesque dans toute sa démesure, ses contradictions et ses richesses. **Lukas Aubin** est docteur en études slaves, membre associé du Centre de recherches pluridisciplinaires et multilingues (CRPM) à l’université Paris Nanterre. Russophone et chercheur-voyageur, il parcourt l’ex-URSS depuis une dizaine d’années à la recherche d’études à mener et d’histoires à raconter. Actuellement enseignant à l’Université Rennes 2, il intervient régulièrement dans les médias pour partager son expertise sur les enjeux géopolitiques de la Russie contemporaine. Son premier livre La Sportokratura sous Vladimir Poutine : une géopolitique du sport russe est sorti aux éditions Bréal en mai 2021. Un an plus tard, en août 2022, il sortira un Repères aux éditions La Découverte intitulé Géopolitique de la Russie : les territoires de la puissance. »

Entrée libre. Accueil dans la limite des places disponibles et dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Pass sanitaire à présenter à l’accueil.

Rencontre avec Lukas Aubin, chercheur, grand voyageur, spécialiste de la géopolitique de la Russie et du sport

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique



