Antibes Musée Picasso Alpes-Maritimes, Antibes Une histoire en marchant Musée Picasso Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Antibes

Une histoire en marchant Musée Picasso, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Antibes. Une histoire en marchant

Musée Picasso, le samedi 3 juillet à 21:30

Une visite historique du Moyen Âge à l’époque contemporaine, une découverte historique du château Grimaldi, une promenade en passant par l’enceinte médiévale et les remparts (trajet de la visite sous réserve, visite annulée en cas d’intempéries). Une histoire en marchant Musée Picasso Château Grimaldi Place Mariejol, 06600 Antibes, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’azur, France Antibes Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T21:30:00 2021-07-03T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Antibes Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée Picasso Adresse Château Grimaldi Place Mariejol, 06600 Antibes, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'azur, France Ville Antibes lieuville Musée Picasso Antibes