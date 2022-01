Une histoire du Rock’ N’ Roll HangArt, 9 février 2022, Marseille.

Une histoire du Rock’ N’ Roll

HangArt, le mercredi 9 février à 14:30

Une Histoire du Rock’n’Roll Spectacle musical et théâtral. Création 2018 >> Spectacle tout public à partir de 6 ans Durée : 50min >> Synopsis : Peggy Sue et sa mère sont un peu fâchées en ce moment. La communication devient difficile à l’approche de l’adolescence. Pourtant mère et fille voudraient bien se comprendre. Le petit pou dans la tête de Peggy Sue, lui, se délecte de leurs disputes… mais surtout de leurs musiques. Ce sera grâce au Rock’n’roll que mère et fille recréeront un lien. L’histoire de cette musique et sa révolte feront écho aux histoires de cette famille atypique. ________ Dans ce spectacle musical et théâtral, pour enfants et plus grands, nous avons voulu raconter l’histoire du Rock’n’Roll aux enfants. Retrouver en écrivant ce spectacle la magie qu’a toujours représentée le rock. Trois comédiennes chanteuses et musiciennes portent cette création. Trois jeunes femmes pour parler d’un genre musical qui ne connaît pas les différences d’âge ou de sexe. Et qui transmettent elles aussi leur passion pour cette musique. Car au-delà de la musique il est surtout question de liberté. Le rock est la liberté. Il réagit au monde extérieur et aux histoires intimes. Il constitue une identité. Le personnage de la petite fille, en découvrant le rock’n’roll, prend conscience de sa liberté et de son identité, mais aussi de celles de sa mère. La musique unit ces deux générations. Grâce à la musique la petite fille découvre une autre facette de sa mère, autre que celle qui la réveille pour aller à l’école le matin. Celle d’une femme libre et passionnée. Et un nouveau lien se crée. ***************************** >> Réservation obligatoire Spectacle offert par la mairie des 4e et 5e arrondissements de Marseille Entrée gratuite sur réservation et dans la limite des places disponibles. Pour réserver, appelez le 04 91 24 61 43. >> Infos pratiques : Théâtre Le Hang’Art 106 bis, Bd Françoise Duparc – 13004 Marseille Mercredi 9 février 2022 à 14h30. Accès avec passe vaccinal. ******************************** Compagnie : La Grande Horloge Texte et mise en scène : Fani Carenco Arrangements musicaux : Annette Roux Avec : Valérie Gasse, Lili Sagit et Annette Roux Scénographie et lumières : Nicolas Natarianni Costumes : Samisha Mekrelouf

