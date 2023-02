Une histoire du rock au féminin La Rodia, 7 mars 2023, Besançon Besançon.

Une histoire du rock au féminin

4 Avenue de Chardonnet La Rodia Besançon Doubs La Rodia 4 Avenue de Chardonnet

2023-03-07 19:00:00 – 2023-03-07 21:00:00

La Rodia 4 Avenue de Chardonnet

Besançon

Doubs

Besançon

EUR 0 0 Et si on oubliait Elvis Presley pour rendre justice à Big Mama Thornton et à Wanda Jackson ? Et pourquoi ne pas affirmer, preuve à l’appui, que les apports de Joan Jett, de PJ Harvey ou celui de Patti Smith n’ont rien à envier à ceux de groupes masculins portés au pinacle ? Car, des premiers enregistrements gravés par Mamie Smith dans les années 20, jusqu’à des formations telles que Savages ou Amyl & The Sniffers, l’histoire du rock ne fut pas qu’une affaire de testostérones et de mâles alpha canonisés.

Ainsi, cette histoire du rock alternative propose de revenir sur un siècle de musique électrique en omettant consciencieusement d’y inclure les intouchables rock stars habituelles.

Entrée Libre

En partenariat avec Le Bastion et le CIDEFF

+33 3 81 87 86 00 https://larodia.com/

La Rodia 4 Avenue de Chardonnet Besançon

dernière mise à jour : 2023-02-03 par