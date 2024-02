Une histoire du football féminin d’Hortense Belhôte Le Palais de la Porte Dorée Paris, mardi 19 mars 2024.

Le mardi 19 mars 2024

de 20h00 à 21h30

.Tout public. A partir de 14 ans. gratuit

La comédienne Hortense Belhôte offre une performance à la fois ludique et éclairante sur la place des femmes dans l’histoire de ce sport populaire.

En 1919 est organisé le premier championnat de France féminin de football avec des dizaines de joueuses. Cent ans plus tard, la France accueille la coupe du monde féminine retransmise dans le monde entier. Une victoire historique ! Mais attention, au football comme en histoire, le résultat ne reflète pas toujours la physionomie du match et la victoire est à nuancer… Images d’archives et anecdotes personnelles à l’appui, Hortense Belhôte endosse le rôle d’une conférencière comique et revient sur l’histoire du football féminin dans une performance aussi ludique que pédagogique, devenue sa marque de fabrique. Tour à tour arbitre et commentatrice, la comédienne tire un fil constellé de digressions dans une perspective volontiers féministe, queer et libertaire.

Biographie

Actrice, autrice et historienne de l’art, Hortense Belhôte est une artiste pluridisciplinaire dont le travail consiste en une vaste relecture patrimoniale, au-delà des frontières des arts et des idées reçues.

Titulaire d’un Master 2 en histoire de l’art, elle a enseigné dans des écoles de design, de marché de l’art et des universités avant de décrypter les chefs d’œuvres de l’art classique européen dans la web-série Arte Merci de ne pas toucher (2022), réalisée par Cécilia de Arte. En tant que comédienne elle joue aussi bien au théâtre, au cinéma que dans des spectacles musicaux. Elle est également interprète en danse contemporaine dans la pièce Footballeuses de Mickaël Phelippeau.

À la croisée des pratiques, elle crée un format inédit de conférence-spectaculaire dont le catalogue se déploie au fil des ans : 1664 dans laquelle elle déboulonne l’absolutisme de Louis XIV ; Et la marmotte ? une approche historique et sociologique de la montagne ; Portrait de famille, les oublié.es de la Révolution française dans laquelle elle donne vie aux figures oubliées de 1789…

En 2024, Hortense Belhôte est artiste en résidence au Musée d’Orsay. Elle y créé Escape Game XIX, une visite spectaculaire dans les collections.

Crédits :

Une conférence spectaculaire de : Hortense Belhôte

Hortense Belhôte Regards extérieurs : Mickaël Phelippeau & Marcela Santander Corvalán

Mickaël Phelippeau & Marcela Santander Corvalán Montage de production : Fabrik Cassiopée – Isabelle Morel

Fabrik Cassiopée – Isabelle Morel Production, Diffusion, Administration : Manon Crochemore & Mathilde Lalanne

Le Palais de la Porte Dorée 293, avenue Daumesnil 75012

Contact : https://www.histoire-immigration.fr/programmation/theatre/une-histoire-du-football-feminin https://www.histoire-immigration.fr/programmation/theatre/une-histoire-du-football-feminin

Mickaël Phelippeau Une histoire du football féminin