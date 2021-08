Une histoire du dessin Mairie de Colomiers, 12 octobre 2021, Colomiers.

Ce cycle vous propose d’examiner l’évolution du dessin dans l’histoire de l’art, de la préhistoire à l’art contemporain. Il a été pensé en écho à la programmation 2020 et 2021 du Pavillon Blanc autour de la thématique « Laissez-moi rêver que j’ai dix ans » 12 octobre– Et au commencement le dessin Présentation de ce qui peut être considéré comme parmi les premiers gestes graphiques connus de la main de l’homme … pour l’instant ! La grotte de Chauvet Pont d’Arc, la grotte de Pech Merle, la vallée de Foz Coâ et Siega Verde 9 novembre- Le tracé ou la couleur ? Grand plongeon dans la querelle esthétique qui a agité les grands courants picturaux et ce depuis plusieurs siècles. Raphaël et Titien, Poussin et Rubens, Delacroix et Ingres. 30 novembre- Les croquis inattendus Des pépites inconnues de génies reconnus aux croquis préparatoires, le dessin comme forme artistique libre. Victor Hugo, Guillaume Apollinaire, Théodore Géricault 14 décembre- Dessiner une histoire Clin d’œil au festival BD de Colomiers Art Spiegelman, Enki Bilal, Luz 11 janvier– La lettre comme écriture A la croisée du dessin et de la littérature : la lettre. Aubrey Beardsley, Bauhaus, Tristan Bartolini Le port du masque grand public est obligatoire dans l’ensemble du Pavillon Blanc Henri Molina. Par ailleurs, du gel hydro-alcoolique est mis à disposition du public à qui il sera demandé de systématiquement se laver les mains avant d’entrer. En fonction des directives de l’Etat, des actions pourront être basculées en ligne et leurs jauges modifiées. La programmation des actions est soumise à l’évolution du contexte sanitaire et des consignes édictées par le gouvernement. N’hésitez pas à consulter régulièrement les sites www.ville-colomiers.fr et www.pavillonblanc-colomiers.fr pour retrouver les informations mises à jour régulièrement.

