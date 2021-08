Fenouillet Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet, Haute-Garonne Une histoire d’oiseaux, exposition interactive – Du 7 septembre au 23 octobre Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

du mardi 7 septembre au samedi 23 octobre

Cette exposition, légère, spectaculaire et sonore va transformer la bibliothèque en canopée magique. Le promeneur y découvrira des oiseaux d’Europe ou d’ailleurs, ceux qui peuplent les écosystèmes, volent dans nos rêves, évoluent parmi les pages des livres, sur la palette des peintres, sur les portées des musiciens… Grâce à une scénographie ingénieuse ces créatures ailées investissent l’espace qui les accueille. À chacun de picorer selon ses envies ! Parallèlement à l’exposition, la médiathèque propose de nombreux rendez-vous autour des oiseaux : – Heure du film – 18 septembre à 16h00 : La cabane aux oiseaux de Célia Rivière, film d’animations dès 4 ans. – Heure du film – 9 octobre à 16h00 : Donne-moi des ailes de Nicolas Vanier, film d’aventures – 16 octobre de 10h00 à 12h30 : balade ornithologique en partenariat avec le Muséum de Toulouse et Nature en Occitanie – 16 octobre de 14h30 à 16h00 : atelier de construction de nichoirs – 23 octobre à 10h30 : conférence sur l’ornithologie avec Patrice Lucchetta, médiateur au Muséum de Toulouse Cette exposition, légère, spectaculaire et sonore va transformer la bibliothèque en canopée magique. Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne

