Une histoire des danses hip hop par Alan Mathurin et Jay’B – Festival Hip Opsession Danse TNT – Terrain Neutre Théâtre, 24 février 2023, Nantes.

2023-02-24 du 21 au 24 février 2023

Horaire : 20:30 21:30

Gratuit : non 10 € en soirée / 8 € en après-midi Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr du 21 au 24 février 2023

Conférence dansée. “C’est quoi la différence entre le popping et le locking ?””Quel rapport entre la musique house et le hip hop ?””Est-ce que la danse hip hop et le break dance c’est la même chose ?” Au croisement de la conférence et de la démo, Alan Mathurin et JayB, danseurs et organisateurs de battles, vous feront découvrir une histoire des danses hip hop : leur naissance, les principaux mouvements, les musiques sur lesquelles elles se dansent… Du popping à la house en passant par le locking et le break, on y parlera également de voguing, de waacking et de krump. À partir de 10 ans, à voir et écouter en famille. Durée : 1h Dans le cadre du Festival Hip Opsession Danse (16 au 26 février 2023)

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/