2023-03-19 – 2023-03-19

Cote-d’Or EUR Avec le quatuor de contrebasses de l’Orchestre Dijon Bourgogne : Christian Bigarne, Pierre Boufil, Paul Frizot & Pierre Sylvan.

Programme : George BIZET, extraits de Carmen – Félix MENDELSSOHN, Lieder – Ralph Vaughan WILLIAMS, extraits des Folk Songs – Richard WAGNER, extrait de Tannhauser – Léonard BERNSTEIN, extrait de West side story – George Whitefield CHADWICK, Reiterlied – Pirates des Caraïbes (extraits) – THE CHORDETTES, Mr Sandman – THE BEATLES, Eleonor Rigby – Colin BRUMBY, Suite pour quatre contrebasses – Daryl RUNSWICK, Strauss on the Doghouse – Carlos GARDEL, Por una cabeza – Jean-Sébastien BACH, Chaconne.

Infos pratiques : réservation obligatoire en ligne sur le site des Musées de Dijon / rubrique Agenda, à partir du 5 mars. https://musees.dijon.fr/? Emmanuelle Ayrton Illustration

