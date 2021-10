Roubaix L'Hôtel de ville Nord, Roubaix Une histoire de Roubaix, de la Grand-Place au panorama de La Piscine L’Hôtel de ville Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Une histoire de Roubaix, de la Grand-Place au panorama de La Piscine L’Hôtel de ville, 6 novembre 2021, Roubaix. Une histoire de Roubaix, de la Grand-Place au panorama de La Piscine

du samedi 6 novembre au dimanche 21 novembre à L’Hôtel de ville

Remontez le temps du Moyen-Age à l’année 1911 lors d’un tour de la Grand-Place à 360°. La suite de votre visite se déroule au musée La Piscine pour observer le panorama peint en 1911 pour l’inauguration de l’Hôtel de Ville. Rendez-vous sur la Grand-Place de Roubaix, devant l’Hôtel de Ville.

Tarif : 9€ incluant la visite et le droit d’entrée au Musée (visite libre du Musée possible à la fin de la visite). Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme de Roubaix

Visite guidée L’Hôtel de ville 17 Grand Place, Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T14:30:00 2021-11-06T16:00:00;2021-11-21T14:30:00 2021-11-21T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu L'Hôtel de ville Adresse 17 Grand Place, Roubaix Ville Roubaix lieuville L'Hôtel de ville Roubaix