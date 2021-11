Genève Musée d'histoire des sciences Genève Une histoire de l’Univers du Big Bang à nos jours et au-delà… Musée d’histoire des sciences Genève Catégorie d’évènement: Genève

Musée d'histoire des sciences, le mercredi 1 décembre à 18:30

Depuis que l’homme réfléchit à son destin et ses origines, jamais il n’a été aussi proche d’une compréhension unifiée de l’Univers, de l’infiniment petit à l’infiniment grand. Les récentes découvertes de l’accélération de l’expansion de l’Univers, du boson de Higgs, des ondes gravitationnelles, et des trous noirs permettent désormais d’avoir une vision globale de l’histoire de notre Univers, du Big Bang à nos jours. L’auteur, Yann Mambrini, retrace les étapes clefs qui ont permis ces découvertes, croisant la route de ses découvreurs, de Newton à Einstein en passant par Planck. A travers les résultats les plus récents nés des paradoxes de la relativité et de la physique quantique, la conférence propose un voyage dans le temps passionnant qui nous mènera des origines à notre destin final.

Musée d'histoire des sciences Rue de Lausanne 128, 1202 Genève

2021-12-01

