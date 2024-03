Une histoire de l’intimité conjugale Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris, mardi 19 mars 2024.

Le mardi 19 mars 2024

de 18h00 à 19h00

.Public adultes. gratuit

Rencontre avec Aïcha Limbada, docteure en histoire contemporaine dans le cadre du cycle Lettres à table, animée par Elisabeth Plas et Lucie Nizard de l’Université Sorbonne Nouvelle.

Pour dévoiler l’imaginaire et les réalités de la nuit de noces, La nuit de noces. Une histoire de l’intimité conjugale (Ed. La Découverte), publié en 2023, s’appuie sur des sources étonnantes et des archives exceptionnelles (France du XIXe et du premier XXe siècle). Des procédures judiciaires engagées par des couples souhaitant se séparer donnent en particulier accès aux témoignages des époux eux-même. Aïcha Limbada montre que la nuit de noces est vécue par les époux comme une véritable épreuve, au cours de laquelle les femmes doivent attester de leur virginité et les hommes de leur virilité, mais qu’elle est aussi appréhendée par les penseurs et les médecins comme un problème sanitaire et social majeur.

Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 8, avenue de Saint-Mandé 75012

Contact : bibliotheque@sorbonne-nouvelle.fr https://www.facebook.com/bibliothequesorbonnenouvelle/ https://www.facebook.com/bibliothequesorbonnenouvelle/ https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu

Droits réservés.