[12 ans et +] Si l’informatique semble la plus jeune et la plus fougueuse des disciplines scientifiques, elle a pourtant des racines très anciennes. Saviez-vous que les algorithmes doivent leur nom à un savant musulman du IXème siècle, ou que le premier programme informatique connu fut rédigé par une programmeuse de l’ère victorienne ? Au travers de ces pionniers et de leurs travaux, nous explorerons l’arbre généalogique de l’informatique et des idées qui ont conduit à son développement : de la logique formelle de Boole et l’arithmétique binaire de Liebniz, jusqu’aux machines de Turing et à l’information de Shannon, et au delà. Nous verrons ainsi que, loin d’être d’étranges artefacts des sociétés modernes, nos ordinateurs sont avant tout l’aboutissement logique de la science de l’information !

