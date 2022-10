Une histoire de la sorcellerie

Une histoire de la sorcellerie, 6 novembre 2022, . Une histoire de la sorcellerie



2022-11-06 14:30:00 – 2022-11-06 15:30:00 EUR 0 0 Pendant les vacances de Toussaint, le château se met à l’heure d’Halloween !

De tous temps, sorcières, magiciens et médiums ont fait frissonner les simples mortels que nous sommes.

A l’occasion du premier dimanche du mois de Novembre, découvrez les plus célèbres histoires de sorcellerie et les plus grandes mystifications du Moyen-Âge au XIXe siècle. De l’Inquisition à l’Affaire des Poisons en passant par la mode du spiritisme au XIXe siècle, partez pour une visite aux frontières du réel ! dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville