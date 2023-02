Une histoire de la polyphonie – par Emmanuel Pesnot – Festival Eurofonik Maison des Arts de St-Herblain, 15 mars 2023, Saint-Herblain.

2023-03-15

Horaire : 18:30

Gratuit : oui Entrée libre.

Conférence à chanter. “Fils d’un pasteur mélomane et d’une pianiste monomaniaque de Bach, la polyphonie, je suis tombé dedans quand j’étais petit… J’ai biberonné de la Messe de Machaut, du choral de Bach, du Oh happy day jusqu’à plus soif !” C’est par ces mots qu’Emmanuel Pesnot, chanteur, chef de choeur et professeur de chant, introduit un passionnant voyage à partager dans l’histoire de la polyphonie. Où, quand, comment, pourquoi nos lointains et lointaines ancêtres se sont-iels mis à chanter à plusieurs voix ? Ce moment est un moment à partager : par l’écoute et le chant, mêlant théorie et humour, Emmanuel Pesnot nous fait revivre plus de dix siècles d’une expérience passionnante. Emmanuel Pesnot : écriture et mise en scène – Gaël le Guillou-Castel : aide à la dramaturgie et à la mise en scène – Coline Pesnot : aide à l’écriture Dans le cadre d’Eurofonik, festival des musiques des monde d’Europe (9 au 19 mars 2023)

Maison des Arts de St-Herblain Est Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ maisondesarts@saint-herblain.fr