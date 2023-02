Une histoire de la peinture occidentale… en bleu : Conférence de Valérie Mettais Bibliothèque Fessart Paris Catégories d’Évènement: île de France

Une histoire de la peinture occidentale… en bleu : Conférence de Valérie Mettais Bibliothèque Fessart, 13 avril 2023, Paris.

de 19h30 à 21h15

. gratuit Sur inscription, en fonction des places disponibles jeudi 13 avril à 19h30 dans le cadre de la thématique « la vie en bleu » Qu’est-ce que le bleu outremer, le bleu de cobalt ou le bleu de Prusse ? Comment les pigments ont-ils été fabriqués ? Sont-ils d’origine végétale, minérale ou synthétique ? Le bleu est-il vraiment une couleur froide ? Quelle est sa symbolique ? Quel a été son rôle dans l’évolution artistique de l’Occident ? Pourquoi certains artistes s’en sont-ils plus emparés que d’autres, faisant du bleu l’un de leurs meilleurs alliés pour peindre les lointains et le ciel, le divin et les rois, l’air et le froid, le silence et la mélancolie ?… De Giotto à Yves Klein, de Bosch à Vermeer et de Léonard de Vinci à Van Gogh, c’est une petite histoire de la peinture occidentale qui se voit racontée et revisitée… en bleu ! Historienne de l’art, Valérie Mettais est l’auteure de plusieurs ouvrages sur la peinture et les écrits d’artistes. Aux Éditions Hazan, dans la collection « L’essentiel », elle a publié Le Bleu en mars 2023.

Bibliothèque Fessart 6 rue Fessart 75019 Paris Contact : 01 42 08 49 15 bibliotheque.fessart@paris.fr

