Comment raconter la musique aux plus jeunes d’entre nous ?



Après le succès d’Histoire de la Musique en 66 minutes, retrouvons l’étrange professeur Paulus Olivierus à la recherche du plus grand chef d’œuvre jamais écrit au vingtième siècle : le voici tiraillé entre la Norvège glacée de Grieg, la Finlande étincelante de Sibelius, la Russie profonde de Prokofiev l’Angleterre solennelle d’Elgar, la Moravie enchantée de Janáček, l’Espagne de braise de De Falla, l’Allemagne étourdissante de Weill, l’Amérique dorée de Gershwin…



Parmi les surprises de ce merveilleux voyage, rencontrée et épousée dans les steppes de l’Asie centrale, l’extravagante cantatrice Galina Galinevskaïa accompagnera Olivierus dans sa quête musicale d’absolu.



Musique et direction : Raoul Lay

Mise en scène : Agnès Audiffren

Comédien : Olivier Pauls

Chanteuse : Brigitte Peyré

Avec Charlotte Campana (flûte) / Blandine Bacqué (hautbois) / Linda Amrani (clarinette) / Christian Bini (percussions) / Hubert Reynouard (piano) / Yann Le Roux-Sèdes (violon 1) / Jean-Christophe Selmi (violon 2) / Pascale Guérin (alto) / Jean-Florent Gabriel (violoncelle)



Programme



• Edvard Grieg (1843–1907)

Dans l’antre du roi de la montagne, extrait de Peer Gynt, Chanson de solveig



• Jean Sibelius (1865 – 1957)

Concerto pour violon, valse triste



• Sergueï Prokofiev (1891-1953)

Danse des chevaliers, extrait de Roméo et Juliette

Pierre et le loup



• Edward Elgar (1857–1934)

Pump and circumstances, salut d’amour



• Leoš Janáček (1854-1928)

1er Quatuor à cordes, Tuzba



• Manuel de Falla (1876–1946)

L’amour sorcier : el amor dolido, el fuego fatuo



• Kurt Weill (1900-1950)

Complainte de Mackie, liebeslied, extrait de Opéra de quat’ sous



• George Gershwin (1898–1937)

Rhapsody in blue, Summertime



• Leonard Bernstein (1918-1990)

Somewhere et America, extraits de West Side Story



• Astor Piazzolla (1921–1992)

Vuelvo al Sur



Dès 7 ans

