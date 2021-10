UNE HISTOIRE DE LA MODE AU PALAIS GALLIERA Palais Galliera – musée de la Mode de la Ville de Paris, 2 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 2 octobre 2021 au 26 juin 2022 :

mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 18h

et jeudi de 10h à 21h

payant

Un an après sa réouverture en 2020, le Palais Galliera inaugure à l’automne 2021 dans ses nouvelles galeries « Une histoire de le mode. Collectionner, exposer au Palais Galliera », qui retrace l’histoire du Palais Galliera et de ses collections.

Les visiteurs évoluent dans un parcours à la fois chronologique et thématique, où se mêlent deux histoires croisées. D’un chef-d’œuvre à l’autre, de la robe volante aux créations de Comme des Garçons, de la garde-robe de la comtesse Greffulhe aux pièces avant-gardistes de Rick Owens, chacun découvre une histoire de la mode, du XVIIIe siècle à nos jours, illustrée par les plus belles pièces du musée de la Mode de la Ville de Paris. Chaque section chronologique aborde les spécificités de la période, des imprimés du XIXe siècle aux robes cocktail des années 1950, des riches matières et décors des années 1920 au minimalisme des créateurs belges et japonais à partir des années 1980.

En parallèle, se dessine l’histoire de la collection, dont la constitution, la conservation et la présentation au fil du temps témoignent d’une longue tradition muséale et du rôle majeur du Palais Galliera dans l’étude de l’histoire de la mode. Les grandes expositions et les acquisitions remarquables du musée sont mises en avant, depuis le premier don fondateur de la Ville de Paris par la Société de l’histoire du costume en 1920 jusqu’aux plus récentes, rendues possibles notamment grâce à la Vogue Paris Foundation.

Dans une scénographie inspirée de l’univers des réserves du musée, « Collectionner, exposer au Palais Galliera » rassemble près de 350 pièces – vêtements, accessoires, arts graphiques et photographies – issues des collections. Le parcours, présenté du 02 octobre 2021 au 26 juin 2022, fera l’objet de deux accrochages successifs, nécessitant une période de fermeture de trois semaines. Pour des raisons de conservation préventive, une grande partie des œuvres devra être renouvelée, offrant ainsi aux visiteurs l’opportunité de revenir et de découvrir les chefs-d’œuvre ou les pièces les plus rarement exposées.

Palais Galliera – musée de la Mode de la Ville de Paris 10 avenue Pierre 1er de Serbie Paris 75016

9 : Iéna (262m) 9 : Alma – Marceau (344m)



Contact :Palais Galliera https://www.palaisgalliera.paris.fr/

© Stanislas Wolff / Paris Musées, Palais Galliera