Bar-le-Duc Meuse Par Daniel Peroine, professeur musiques actuelles

La guitare électrique existe depuis presque un siècle. Elle évolue au fil du temps, suivant les progrès techniques et à la demande des musiciens. Tout a démarré avec les trois accords du blues, joués, rejoués et revisités pendant des décennies sur la guitare qui est encore acoustique. En 1954 apparait le Rock et avec lui la guitare électrique, instrument de prédilection de cette véritable révolution musicale et sociétale. La conférence passera en revue les différents courants (pop, rock, métal, reggae, grunge, hard, musiques urbaines) qui font l’histoire des musiques amplifiées. Illustrée de photos, vidéos, d’extraits audio et de morceaux qui vous seront présentés par deux élèves du CIM et leur professeur. Entrée libre CIM

