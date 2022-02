Une histoire de géologie : falaise des Hachettes Port-en-Bessin-Huppain Port-en-Bessin-Huppain Catégories d’évènement: Calvados

2022-07-11 14:30:00 – 2022-07-11 17:00:00

Venez longer les falaises jurassiques pour découvrir des fossiles de 168 millions d'années. Comprenez pourquoi il y a des résurgences.

agpah@orange.fr +33 6 21 08 53 46

Thierry Rebours

