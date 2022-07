Une histoire d’Angoulême – maquette 3D Angoulême Angoulême Catégories d’évènement: Angoulême

Une histoire d'Angoulême – maquette 3D

Musée d'Angoulême Rue Corneille Square Girard II Angoulême Charente

2022-07-19 – 2022-09-04

Rue Corneille Musée d’Angoulême

Angoulême

(Re)découvrez Angoulême grâce à la maquette 3D retraçant l'évolution de la ville au travers de 5 grandes périodes historiques ! musees@mairie-angouleme.fr +33 5 45 95 79 88

