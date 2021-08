Une histoire d’amour Théâtre de Thalie, 4 février 2022, Montaigu-Vendée.

Une histoire d’amour

du vendredi 4 février 2022 au samedi 5 février 2022 à Théâtre de Thalie

**Théâtre** Durée : 1h25 Un amour fou entre Justine et Katia, un enfant obtenu par PMA alors que Katia n’en voulait pas, la fuite de Justine. Katia se retrouve seule avec l’enfant. Douze ans plus tard, atteinte d’un cancer, Katia va mourir. Elle va devoir trouver un tuteur pour sa fille, Jeanne. Sa seule option : son frère, William, écrivain cynique, qu’elle n’a pas vu depuis 5 ans. Le tourbillon des émotions peut commencer. Comment l’amour peut-il finir ? C’est la question qui est posée. Les personnages, bouleversants, touchent le fond mais se débattent avec l’énergie du désespoir face à la mort qui approche. Ils vivent, douloureusement, et ils vivent fort. Nous allons rire de leur détresse, nous allons pleurer avec eux. Nous allons les aimer, tous. Car cette histoire a l’air triste et pourtant, au fond, c’est une histoire d’amour. Alexis Michalik, metteur en scène d’Edmond (5 Molières) et d’Intramuros, livre ici, avec une mise en scène tourbillonnante et une histoire dans l’air du temps, une véritable ode à l’amour. **Molière 2020 de la mise en scène** **« Michalik joue avec nos sentiments, appuie là où ça touche et saupoudre l’émotion qu’il suscite d’un humour salvateur. » Le Parisien** [[https://www.youtube.com/watch?v=3RoLFFSw31o](https://www.youtube.com/watch?v=3RoLFFSw31o)](https://www.youtube.com/watch?v=3RoLFFSw31o) _Un spectacle d’Alexis Michalik_ _Avec : Clément Aubert, Pauline Bression, Juliette Delacroix et Marie-_ _Camille Soyer ou Stéphanie Caillol, Alexia Giordano,_ _Paul Lapierre et Julia Le Faou_ _Et en alternance : Victoire Brunelle-Rémy, Lior Chabbat,_ _Lila Fernandez, Elisa de Lambert et Léontine d’Oncieu_ _Assistante à la mise en scène : Ysmahane Yaqini et_ _Clémentine Aussourd_ _Décors : Juliette Azzopardi_ _Costumes : Marion Rebmann et Violaine de Maupeou_ _Lumières : Arnaud Jung_ _Vidéo : Mathias Delfau_ _Son : Pierre-Antoine Durand_ _Chorégraphie : Fauve Hautot_ **Accès** [**billetterie**](https://billetterie.terresdemontaigu.fr/)

Normal : 27 € Réduit : 23 € Abonné adulte : 22 € Abonné jeune : 19 €

Théâtre de Thalie Cours Michel Ragon, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée Montaigu Vendée



