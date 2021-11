Une histoire d’amour Théâtre de la Fleuriaye, 2 février 2022, Carquefou.

Une histoire d’amour

du mercredi 2 février 2022 au jeudi 3 février 2022 à Théâtre de la Fleuriaye

Après le triomphe du Cercle des illusionnistes, d’Intra Muros ou encore d’Edmond, voici la nouvelle création d’Alexis Michalik : Une histoire d’amour ! Une pièce plus intime, plus grave, où le metteur en scène nous tient en haleine avec son incroyable sens du rythme et ses histoires à tiroirs. Katia et Justine tombent amoureuses, un amour de conte de fées. Justine veut un enfant. Katia, trop souvent blessée par la vie, finit par accepter qu’elles tentent toutes les deux une insémination artificielle. Katia tombe enceinte, mais quelques jours avant la naissance de leur enfant, Justine disparaît… Douze ans plus tard, Katia apprend qu’elle va mourir. Elle doit trouver un tuteur pour sa fille, Jeanne. Sa seule option : son frère, William, écrivain cynique, qu’elle n’a pas vu depuis 5 ans… Encore une fois, Alexis Michalik livre une écriture vive et une mise en scène efficace. Grâce à des changements accélérés de décors ou de costumes, il passe habilement d’une époque à l’autre. Les comédiens sont, quant à eux, impeccablement dirigés. Interprétant une galerie de personnages, ils sont jeunes, vifs et prometteurs ! Une « histoire d’amour » qui reflète à la fois la simplicité de son titre et la complexité d’une vie. Un tourbillon d’émotions !

Après le triomphe du Porteur d’Histoire, d’Intra Muros ou encore d’Edmond, voici la nouvelle création d’Alexis Michalik. MOLIÈRE 2020 du Metteur en scène d’un spectacle de Théâtre privé

Théâtre de la Fleuriaye 30 boulevard Ampère 44470 Carquefou Carquefou Loire-Atlantique



