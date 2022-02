Une histoire d’amour Salon-de-Provence, 24 mars 2022, Salon-de-Provence.

Une histoire d’amour Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence

2022-03-24 20:30:00 – 2022-03-24 22:00:00 Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

25 35 Une pièce d’Alexis Michalik.



Comment l’amour peut-il finir ?



C’est la question que l’on se pose ici. Katia et Justine tombent amoureuses, un amour de conte de fée. Justine veut un enfant. Katia, trop souvent blessée par la vie, finit par accepter qu’elles tentent toutes les deux une insémination artificielle. Katia tombe enceinte, mais quelques jours avant la naissance de leur enfant, Justine disparaît… Douze ans plus tard, Katia va mourir. Elle va devoir trouver un tuteur pour sa fille, Jeanne. Sa seule option : son frère, William, écrivain cynique, qu’elle n’a pas vu depuis 5 ans. Le tourbillon des émotions peut commencer.



« Michalik joue avec nos sentiments, appuie là où ça touche, et saupoudre l’émotion qu’il suscite d’un humour salvateur. » Le Parisien



Molière 2020 de la mise en scène d’un spectacle de théâtre privé.

Production : Acmé Production. Mise en scène : Alexis Michalik.

Avec : Clément Aubert, Pauline Bression, Juliette Delacroix, Marie-Camille Soyer et en alternance : distribution en cours dont Lior Chabbat et Léontine D’oncieu.

Pièce de théâtre

resa.theatre@salon-de-provence.org +33 4 90 56 00 82 https://www.forumsirius.fr/orion/salon.phtml?kld=1

