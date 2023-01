UNE HISTOIRE D’AMOUR Lattes Lattes Lattes Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault Lattes EUR 18 35 Ne manquez pas la nouvelle pièce d’Alexis Michalik le 15 mars 2022 à 20h30 ! Katia et Justine tombent amoureuses, un amour de conte de fée. Justine veut un enfant. Katia, trop souvent blessée par la vie, finit par accepter qu’elles tentent toutes les deux une insémination artificielle. Katia tombe enceinte, mais quelques jours avant la naissance de leur enfant, Justine disparaît… dès 12 ans – 1h25 Sur réservation Katia et Justine tombent amoureuses, un amour de conte de fée. Justine veut un enfant. Katia, trop souvent blessée par la vie, finit par accepter qu’elles tentent toutes les deux une insémination artificielle. Katia tombe enceinte, mais quelques jours avant la naissance de leur enfant, Justine disparaît… +33 4 99 52 00 95 http://www.ville-lattes.fr/theatre-jacques-coeur/ Lattes

