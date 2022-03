Une histoire d’amour Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Une histoire d'amour Théâtre de l'Olivier Place Jules Guesde Istres

2022-03-25

Katia et Justine tombent amoureuses, un amour de conte de fée. Justine veut un enfant. Katia, trop souvent blessée par la vie, finit par accepter. Mais quelques jours avant la naissance de leur enfant porté par Katia, Justine disparaît… Douze ans plus tard, atteinte d'un cancer, Katia doit trouver un tuteur pour sa fille. Sa seule option : son frère William, écrivain cynique qu'elle n'a pas vu depuis cinq ans. La valse des émotions commence ! Les personnages nous embarquent dans une pièce foisonnante qui ne souffre aucun temps mort. On rit beaucoup car les répliques fusent, mais on pleure aussi car la corde sur laquelle joue l'auteur est celle de la vie, de ses bonheurs et de ses tragédies

