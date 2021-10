Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux, Seine-Maritime Une histoire d’amour et de désir Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux Catégories d’évènement: Forges-les-Eaux

Seine-Maritime

Une histoire d’amour et de désir Forges-les-Eaux, 9 novembre 2021, Forges-les-Eaux. Une histoire d’amour et de désir Forges-les-Eaux

2021-11-09 20:00:00 20:00:00 – 2021-12-09 23:00:00 23:00:00

Forges-les-Eaux Seine-Maritime Forges-les-Eaux Pour continuer avec cette édition majeure placée sous le thème

“L’Alliance sacrée”.

La 2e séance de “Ciné-débats” proposé par le Festival Permanents est le film : Une histoire d’amour et de désir. Tarif unique : 2€50

Gratuit pour les scolaires de Forges-Les-Eaux Pour continuer avec cette édition majeure placée sous le thème

“L’Alliance sacrée”.

La 2e séance de “Ciné-débats” proposé par le Festival Permanents est le film : Une histoire d’amour et de désir. Tarif unique : 2€50

Gratuit pour les scolaires… +33 2 32 89 50 56 Pour continuer avec cette édition majeure placée sous le thème

“L’Alliance sacrée”.

La 2e séance de “Ciné-débats” proposé par le Festival Permanents est le film : Une histoire d’amour et de désir. Tarif unique : 2€50

Gratuit pour les scolaires de Forges-Les-Eaux Forges-les-Eaux

dernière mise à jour : 2021-10-21 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux

Détails Catégories d’évènement: Forges-les-Eaux, Seine-Maritime Autres Lieu Forges-les-Eaux Adresse Ville Forges-les-Eaux lieuville Forges-les-Eaux