Saint-Michel-sur-Orge Espace Marcel Carné

Saint-Michel-sur-Orge

Une histoire d'amour
Espace Marcel Carné, 16 octobre 2021, Saint-Michel-sur-Orge.

Espace Marcel Carné, le samedi 16 octobre à 20:30

L’histoire de Katia et Justine commence comme tant d’autres, autour d’un verre, pris dans un bar, en 2005. Entre elles, l’alchimie est immédiate. En l’espace de quelques mois, elles font appartement commun, se marient – symboliquement – et éprouvent un désir d’enfant. Katia tombe enceinte, mais pas Justine, qui disparait quelques jours avant la naissance de leur enfant. Douze ans plus tard, Katia va mourir…

Alexis Michalik revient à la scène avec Une histoire d’amour, couronné du Molière de la mise en scène en 2020. Il orchestre avec talent un pur mélodrame où les rires succèdent aux pleurs. Espace Marcel Carné Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T20:30:00 2021-10-16T21:55:00

Espace Marcel Carné
Place Marcel Carné
Saint-Michel-sur-Orge