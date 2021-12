Une Histoire d’Amour Biarritz, 29 janvier 2022, Biarritz.

Une Histoire d’Amour Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz

2022-01-29 – 2022-01-29 Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch

Biarritz Pyrénées-Atlantiques Biarritz

Alexis Michalik collectionne les Molières et le succès. Après un détour par le cinéma avec « Edmond », il retrouve les planches avec « Une histoire d’amour ». Une comédie dramatique sensible et déroutante.

Dans sa nouvelle pièce, Alexis Michalik interroge les élans et les limites de l’engagement amoureux à travers le regard d’un écrivain cynique rongé par l’alcool et la culpabilité. Au cœur de son intrigue, le destin de sa sœur lesbienne hantée par son grand amour perdu et le devenir de leur fille, conçue par insémination artificielle.

Alexis Michalik ne change rien à sa méthode éprouvée ; des enchaînements rapides de tableaux forts et de situations à tiroirs, des répliques tour à tour drôles et poignantes. Sa ferveur et son incroyable sens du rythme est au service d’un théâtre de souffrance et de rire. On en ressort éblouis et KO.

+33 5 59 22 44 66

Entractes

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz

dernière mise à jour : 2021-12-03 par OT Biarritz