Une histoire d'amour Alexis Michalik Le Colisée, 10 décembre 2021, Roubaix.

Le Colisée, le vendredi 10 décembre à 20:30

### S’il est vrai que chaque histoire d’amour est unique, celle-ci est un concentré bouleversant qui nous fait tomber amoureux de l’histoire elle-même ! 2005, à l’heure où le mariage pour tous n’est pas encore voté, Katia et Justine s’aiment follement et se promettent de surmonter la complexité de ce monde. Un désir d’enfant nait entre ces deux femmes ; le tourbillon de la vie va s’en mêler. Des entrelacs faits de relations amoureuses et familiales, de souffrances et de rires, rythment ces chemins de vie qui ne cessent d’aller de l’avant, surmontant ainsi chaque épreuve. Habilement mis en scène, avec une bande-son soignée et un mouvement permanent, le célèbre auteur appuie une nouvelle fois sur ce qui nous touche le plus : nos émotions. Comment l’amour peut-il finir ? C’est la question à laquelle tente de répondre Alexis Michalik. Quelques notes d’humour ponctuent cette histoire intense qui ressemble éperdument à la vie d’aujourd’hui. On rit, on pleure devant ce moment de théâtre époustouflant.

De 10 à 39 €

Après « Edmond » et « Le Porteur d’histoires », Alexis Michalik nous dévoile une nouvelle facette de son talent d’auteur.

Le Colisée, Roubaix



