Le Théâtre, le mardi 22 février 2022 à 20:30

Justine et Katia tombent amoureuses. Un amour fou de conte de fées, duquel naîtra une petite fille, Jeanne. Mais voilà que Justine disparaît et abandonne femme et enfant. Lorsque douze ans plus tard, Katia apprend qu’elle a un cancer, il lui faut trouver un tuteur pour Jeanne. Elle se tourne alors vers son frère William, écrivain cynique, qu’elle n’a pas vu depuis 5 ans… La griffe d’Alexis Michalik, auteur et metteur en scène aux sept Molières, n’a pas changé : virtuosité des dialogues, perpétuelles trouvailles de mise en scène, maestria du rythme et humour salvateur pimentent un tsunami d’émotions brutes. Renversant.

30€ · 25€ · 15€

La nouvelle création événement d’Alexis Michalik joue avec nos sentiments pour un mélodrame tourbillonnant.

Le Théâtre 34 Rue de la Paix, laval Laval Mayenne



