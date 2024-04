Une histoire, ça te dit ? La Haye-du-Puits La Haye, mercredi 17 juillet 2024.

Connaissez-vous des grands (et des mauvais) joueurs ? Des petits champions et des petites championnes ? Rendez-vous devant la médiathèque pour des lectures d’histoires, les pieds dans l’herbe (repli à l’intérieur si besoin).

Dès 3 ans !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-17 10:30:00

fin : 2024-07-17

La Haye-du-Puits 5, rue de la libération

La Haye 50250 Manche Normandie mediatheque@la-haye.fr

